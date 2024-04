15-årig anholdt efter knivstikkeri i kirke i Sydney

En 15-årig dreng er blevet anholdt af politiet efter knivstikkeri i en kirke i det vestlige Sydney i Australien.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag aften lokal tid blev fire personer inklusive en præst stukket med kniv i kirken Christ The Good Sheperd Church i forstaden Wakeley.

Hændelsen skulle være sket klokken 19.15 lokal tid, hvilket svarer til klokken 11.15 dansk tid.

De fire forurettede får behandling for stiksår, men har ifølge politiet ikke fået livstruende skader.

Den 15-årige dreng er blevet behandlet for sår på sine hænder, lyder det videre fra politiet ifølge AFP.

På nuværende tidspunkt er han blevet bragt til en "sikret lokation", siger politiet uden at forklare nærmere.

Der er ifølge Sky News tale om fire mænd i henholdsvis 50'erne, 30'erne, 20'erne og 60'erne. Manden, som er i 50'erne, er blevet bragt til Liverpool Hospital i Sydney.

En livestream fra kirken viste ifølge AFP angrebet. Her kunne man se en mand angribe præsten under en gudstjeneste.

Wakely ligger omkring 30 kilometer fra det centrale Sydney.

En stor gruppe mennesker stimlede kort efter angrebet sammen foran kirken. De kastede ifølge øjenvidner sten efter politiet og krævede at se gerningspersonen, skriver Reuters.

Politiet så sig nødsaget til at bruge peberspray og presse grupperne væk fra kirken. Mere end 100 politifolk blev kaldt til stedet for at håndtere optøjerne.

Knivstikkeriet i kirken kommer, blot få dage efter at seks personer blev dræbt i et knivstikkeri i et indkøbscenter i Sydney.

Lørdag blev seks mennesker dræbt med kniv i indkøbscenteret Westfield i området Bondi Junction. Den 40-årige gerningsmand blev skudt og dræbt af en betjent.

/ritzau/