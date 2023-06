15-årig brændt i live: Fransk drabssag har vakt fokus på kvindedrab

Mandag starter en retssag i Frankrig, der udover at vække opsigt på grund af sine voldsomme detaljer også har rettet landets opmærksomhed mod partnerdrab på unge kvinder.

Sagen omhandler en 15-årig piges død i 2019. Pigens lig blev fundet forkullet i et skur i byen Creil nord for Paris. Hendes lig afslørede, at hun var blevet stukket inden da, men var i live, da der blev sat ild til hende.

En dengang 17-årig dreng er blevet tiltalt for drabet. Han nægter sig skyldig.

Efterforskningen af drabet på Shaina, som hun omtales, har også afsløret et forpint liv.

Ud over drabets voldsomme karakter har retsdokumenter vist, at pigen to år forinden havde været offer for et seksuelt overgreb begået af fire unge, der havde taget billeder og delt dem på det sociale medie Snapchat.

Sagen førte til domme på mellem seks måneder og to års fængsel.

Efterforskningen af selve drabet afdækkede også, at den 15-årige pige tidligere havde fået en abort, og aftenen før sin død var taget til en familiemiddag med en positiv graviditetstest i sin taske.

Shaina var ifølge efterforskningen af den opfattelse, at den tiltalte var faderen bag den nye graviditet.

Ifølge pigens families advokat, Negar Haeri, var Shainas død "slutningen på en lang periodes lidelse."

Sagen med overgrebene illustrerede Haeri, at Shaina blev betragtet "som en man kunne gå i seng med og smide væk."

- Familien og jeg er fast besluttet på, at sandheden kommer frem, siger advokaten.

Samtidig er sagen blevet en lyskegle, der har kastet fokus på, at Frankrig i 2021 oplevede 20 procent flere af, hvad der omtales som "femicides". Altså kvinder, der bliver dræbt af deres nuværende eller en tidligere partner.

Ifølge de franske myndigheder blev 122 kvinder i 2021 dræbt af enten deres eks- eller nuværende partner. Der bor omkring 68 millioner i Frankrig mod 5,9 millioner i Danmark.

