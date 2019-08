15-årig pige døde af sult efter mystisk forsvinden i Malaysia

En teenager på ferie i Malaysia døde af indre blødninger forårsaget af sult og stress, viser obduktion.

En 15-årig pige, der for knap to uger siden forsvandt på mystisk vis i Malaysia, mistede livet som følge af indre blødninger.

Det står klart efter en obduktion

Blødningerne var forårsaget af sult og stress, lyder det.

Pigen, Nora Quoirin, var på ferie med sin familie på et resort i Malaysia. Hun forsvandt sporløst den 4. august, og myndighederne ledte efter hende i over en uge, før hendes nøgne lig tirsdag blev fundet i et vandløb nær resortet.

- Som det ser ud nu, så er der ingen mistanke om, at der er sket en forbrydelse, siger den lokale politichef Mohamad May Yusop.

Nora Quoirins lig blev onsdag identificeret af hendes forældre.

Hendes mor er fra Irland, og faren er fra Frankrig. Den 15-årige pige havde dog boet i London hele sit liv.

Pigen havde læringsvanskeligheder og brug for særlig støtte.

/ritzau/AP