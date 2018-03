15 børn i skolekælder blev dræbt ved angreb i Ghouta

Mindst 15 børn og to kvinder blev dræbt ved et luftangreb i det østlige Ghouta ved Damaskus mandag.

De to kvinder og børnegruppen havde søgt tilflugt i kælderen under en skole i Arbin i enklaven nær den syriske hovedstad.

Overvågningsgruppen siger, at over 50 mennesker blev såret ved luftangrebet på enklaven.

I løbet af den offensiv, der har varet en måned, har syriske regeringsstyrker med hjælp fra loyale grupper indtaget meget af det østlige Ghouta, som er blevet opsplittet i flere enklaver af militæret.

Det er den sidste store oprørsbastion i nærheden af Damaskus.

Omkring 400.000 mennesker har været belejret i enklaven siden 2013.

Titusinder af civile er drevet på flugt fra to belejrede enklaver i vidt forskellige dele af Syrien, hvor konflikter med mange forskellige parter er gået ind i den afgørende fase.

FN siger ifølge Reuters, at 40.000 flygtede fra det østlige Ghouta ved Damaskus op til weekenden.

På en anden front har Tyrkiets militær sammen med allierede militser indtaget den tidligere kurdisk kontrollerede by Afrin i det nordlige Syrien.

/ritzau/Reuter