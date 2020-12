15 er savnet efter jordskred i Norge

Ti mennesker er kommet til skade, og 15 andre er ikke gjort rede for efter et jordskred lidt nord for Oslo.

Redningsmandskab ved fortsat ikke, hvor 15 mennesker befinder sig efter et jordskred i byen Ask nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Det oplyser norsk politi sent onsdag eftermiddag til tv-stationen NRK.

Efter nogle intense timer i dagslys fortsætter arbejdet med at finde overlevende i aftenmørket.

I alt har ti mennesker været forbi skadestuen eller lægevagten for at blive behandlet for deres skader. Men ingen af dem er alvorligt kvæstet.

Mindst 14 huse ligger i det område, hvor jorden skred. Krateret er 700 meter langt og 10-20 meter bredt, siger norsk politi.

Flere huse står tæt på kanten af det store hul i jorden.

Omkring klokken 15.20 røg yderligere to huse ned ad den skrænt, jordskreddet har forårsaget.

Politiet mener, at der kan være beboere i nogle af de ødelagte huse.

- Vi har grund til at tro, at der er personer i skredområdet, sagde politiets indsatsleder, Roger Pettersen, tidligere onsdag.

Men redningsmandskabet kan kun komme ind fra luften.

Flere mennesker er i løbet af dagen blevet hejst op med helikopter fra den store bunke af jord og ødelagte huse, der nu ligger tilbage i byen Ask.

- Dem, vi har fundet, er nedkølede, siger indsatsleder på sundhedsområdet Hans Kristian Jørgensen.

Nogle af beboerne menes at have været bortrejst. Det gælder blandt andet en familie på fire, som i første omgang var meldt savnet, men som onsdag eftermiddag gav besked om, at de ikke er hjemme.

Jordskreddet skete i de tidlige morgentimer onsdag. Det var først, da dagslyset kom onsdag morgen, at det fulde omfang af katastrofen begyndte at vise sig fra redningsmandskabet.

Omkring 700 personer i området er blevet evakueret. Blandt andet skulle et sygehus med coronapatienter evakueres, og det har gjort indsatsen ekstra krævende.

Norges statsminister, Erna Solberg, hastede onsdag eftermiddag til området sammen med justitsminister Monica Mæland.

- Det er en dramatisk oplevelse at være her og se billeder fra ulykkesstedet og hele skredet, og selvfølgelig at vide, at der er flere, man ikke har gjort rede for endnu, siger Solberg.

/ritzau/NTB