15 lande i Ecowas er tættere på intervention i Niger

Landene i samarbejdsorganisationen Ecowas gav torsdag ordre til, at deres beredskabsstyrke skal gøre sig klar til en mulig intervention i det kupramte Niger.

Blokken består af 15 vestafrikanske lande, som har advaret om en militær indgriben mod kupmagerne i Niger.

- Vi udelukker intet, når det angår Niger, hedder det i en erklæring fra Ecowas efter et krisemøde i Nigerias hovedstad, Abuja.

- Vi prioriterer diplomatiske forhandlinger og dialog, som det grundlæggende i vores håndtering af denne krise, erklærede Nigerias præsident, Bola Tinubu, som ledede krisemødet.

Krisemødet fandt sted fire dage efter et ultimatum fra Ecowas til kupmagerne i Niger udløb. Kuplederne trodsede torsdag Ecowas yderligere ved at udpege en ny regering i Niger. Siden kuppet 26. juli har juntaen afvist alle diplomatiske tilnærmelser.

Ecowas-alliancen havde givet militæret til 6. august til at genindsætte den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum.

Tidligere har medlemslandene i Ecowas vedtaget en række økonomiske sanktioner rettet mod Niger.

Kuppet i Niger udsprang af interne politiske uenigheder. Men det har udviklet til et internationalt anliggende med Ecowas , FN og vestlige lande, der forsøger at presse militæret til at trække sig.

Imens har militærregeringerne i nabolandene Mali og Burkina Faso svoret at hjælpe juntaen i Niger.

Der er en frygt i blandt andet USA for, hvilken retning Niger bliver trukket i.

Rusland og den berygtede private hær Wagner-gruppen, der består af lejesoldater, har før gjort sig gældende i uroplagede lande i regionen.

Niger er en tidligere fransk koloni, og kuppet har ført til en bølge af anti-franske og prorussiske holdningstilkendegivelser i regionen.

