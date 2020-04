1,5 milliarder til dækning af aflyste rejser godkendes af EU

Lån til Rejsegarantifonden skal betales tilbage i løbet af seks år.

EU-Kommissionen har fredag godkendt et dansk statslån på 1,5 milliarder kroner til Rejsegarantifonden, som et bredt politisk flertal i Folketinget besluttede at stille til rådighed midt i marts.

Lånet, der får en løbetid på seks år, skal sikre fondens likviditet.

Rejseselskaberne er meget hårdt ramt under det aktuelle udbrud af coronavirus, og Rejsegarantifonden kan med aftalen bruges til dækning af alle aflyste pakkerejser. Tusindvis af rejser er blevet aflyst.

- Det vil gøre rejsearrangørerne i stand til hurtigt og effektivt at afvikle de rejsendes krav efter rejseforstyrrelser som følge af udbruddet af coronavirus, siger EU-kommissær Margrethe Vestager i en skriftlig kommentar.

Normalt bruges Rejsegarantifonden til at dække aflyste pakkerejser, hvis rejseselskaber er gået konkurs.

Men Folketinget blev enige om at ændre fondens formål, så den midlertidigt vil kunne dække alle de pakkerejser, der er aflyst mellem 13. marts og 13. april.

Det er den periode, hvor Udenrigsministeriet har frarådet alle rejser ud af Danmark på grund af coronavirusset.

Den politiske aftale, der også dækker Rejsegarantifonden, blev indgået 19. marts.

Samme dag vedtog EU-Kommissionen en plan for, hvordan EU kan hjælpe medlemslandene til at holde hånden under virksomheder og borgere.

Der blev indført fuld fleksibilitet i reglerne for statsstøtte. Også en række andre tiltag er truffet, blandt andet omdirigering af midler til nødhjælp under viruskrisen.

Formuen i Rejsegarantifonden bliver normalt opbygget af indbetalinger fra rejseselskaberne. Men i denne omgang vil staten stille en garanti på 1,5 milliarder kroner.

Alle selskaber, der sælger pakkerejser, vil kunne få dækket de aflyste rejser gennem fonden.

