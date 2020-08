1,5 millioner italienere kan have haft coronavirus

Seks gange så mange kan have være smittet med coronavirus i Italien, end der foreløbig er blevet bekræftet.

En ny undersøgelse i Italien tyder på, at næsten 1,5 millioner italienere kan have været smittet med coronavirus.

Det er omkring seks gange så mange, som er bekræftet smittet ifølge de officielle tal.

Forskere har testet næsten 65.000 italienere for antistoffer. Hvis man har antistoffer i blodet, kan det indikere, at man har været smittet med coronavirus.

Når studiet bredes ud på hele befolkningen, lyder konklusionen, at 2,5 procent af befolkningen formentlig har været smittet. Det svarer til omkring 1,5 millioner af Italiens befolkning på godt 60 millioner.

Der er imidlertid store regionale forskelle.

I Lombardiet i det nordlige Italien, som er den værst ramte region, har 7,5 procent af befolkningen antistoffer i blodet. På øen Sicilien i den sydligste ende af Italien er det kun 0,3 procent.

Næsten 30 procent af de mennesker, der har antistoffer i blodet, har ikke haft symptomer på covid-19.

Det understreger, at der er en risiko for, at sygdommen spredes af folk, der ikke er klar over, at de er smittede.

Undersøgelsen er foretaget af statistikbureauet Istat og det italienske sundhedsministerium på baggrund af data om antistoffer.

Mandag lyder status, at Italien har bekræftet i alt 248.229 tilfælde af coronasmitte, siden udbruddet ramte landet i februar. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Værst stod det til i marts, hvor det daglige antal nye bekræftede smittetilfælde en overgang var oppe over 6000. Men i de seneste mange uger har tallet ligget under 300 eller endda under 200 nye smittetilfælde om dagen.

I alt er 35.166 mennesker døde i Italien, efter at de er blevet smittet med coronavirus.

/ritzau/Reuters