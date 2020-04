15 stater udsætter primærvalg på grund af coronavirus

Lørdag skulle staterne Alaska, Hawaii og Wyoming til primærvalg, men det er udskudt som følge af pandemien.

Den tiltagende coronapandemi har udsat en række af Demokraternes primærvalg over hele USA.

I alt har 15 stater udskudt primærvalg, der skal afgøre, hvilke kandidat der skal stille op mod den siddende republikanske præsident, Donald Trump, til valget i november.

Det skriver New York Times.

Lørdag skulle delstaterne Alaska, Hawaii og Wyoming til stemmeurnerne.

Men på grund af coronakrisen er valg ved personligt fremmøde forhindret, og i stedet er fristen for at stemme per mail forlænget.

Alaska til 10. april, Wyoming til 17. april og Hawaii til 22. maj.

De andre 12 stater og et territorium inkluderer Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia og Puerto Rico.

Seks af disse stater har ifølge New York Times flyttet deres primærvalg til 2. juni, der ganske uventet er blevet en vigtig dato, hvor over ti stater skal stemme.

Partikonvent i Milwaukee i Wisconsin, hvor Demokraternes præsidentkandidat endeligt skal vælges, er også blevet udskudt.

Partikonventet skulle have været afholdt 13.-16. juli, men det bliver nu udskudt godt og vel en måned til 17. august.

Demokraternes primærvalg står til at skulle afgøres mellem tidligere vicepræsident Joe Biden og senator Bernie Sanders.

Bedst ser det dog ud for Biden, der har taget vigtige sejre i Florida, Arizona og Illinois.

Coronakrisen har desuden medført, at de demokratiske kandidater i høj grad er begyndt at føre valgkamp online.

USA er lige nu det land i verden, hvor flest personer er bekræftet smittet med coronavirus. Flere end 277.000 er testet positiv.

Over 7000 mennesker har mistet livet som følge af coronavirus i USA.

Særligt hårdt ramt er delstaten New York med omkring 2000 dødsfald, heraf flest i New York City.

Ifølge en prognose fra Det Hvide Hus vurderes det, at pandemien kan koste mellem 100.000 og 200.000 amerikanere livet.

/ritzau/