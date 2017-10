15.000 børn dør hver dag af sygdomme der kan forebygges

Siden 1990 er antallet af børn, der ikke når at fejre fem års fødselsdag, steget, viser rapport.

Trods fremskridt dør 15.000 børn under fem år dagligt på verdensplan af sygdomme, der kan forebygges. Det fremgår af en FN-rapport.

I 2016 døde omkring 5,6 millioner børn, før de kunne fejre deres fem års fødselsdag. Det oplyser Unicef i rapporten.

Der er dermed sket et stort fald i børnedødeligheden sammenlignet med antallet i 1990. Her døde 12,6 millioner.

Men FN-rapporten fastslår trods forbedringen, at 15.000 daglige dødsfald stadig er "et uacceptabelt højt tal".

Fra i dag frem til 2030 vil flere end 60 millioner unge børn dø af sygdomme, der kan kureres.

Det skyldes, at nogle afrikanske og sydasiatiske lande halter bagefter i forhold til behandling.

Det er blandt andet lungebetændelse, diarré og malaria, som topper listen over dræbere. Men også fejlernæring, som kan gøre børnene mere sårbare over for sygdomme, spiller en rolle.

Lande syd for Sahara har den højeste børnedødelighed. Sidste år lå den på 79 ud af 1000 fødsler i området.

Syv lande står for halvdelen af de 5,6 millioner dødsfald sidste år.

Der er tale om Indien, Nigeria, Pakistan, Den Demokratiske Republik Congo, Ethiopien, Kina og Niger.

/ritzau/AFP