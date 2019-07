150 frygtes omkommet i skibsforlis ud for Libyen

150 mennesker frygtes omkommet, mens andre 150 er reddet i land efter skibsforlis ud for Libyens kyst.

Omkring 150 personer frygtes omkommet i et stort skibsforlis ud for Libyens kyst.

Det siger en talsmand for FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Yderligere 150 mennesker er blevet reddet i land.

Det forliste skib forlod Libyen fra Al Khoms, der er en by 120 kilometer øst for hovedstaden Tripoli. Regionen er kendt som udskibningssted for migranter, der forsøger at nå til Europa.

Ifølge de første meldinger var der omkring 300 mennesker om bord på skibet. Det er uklart, hvorvidt et eller to skibe var involveret i forliset.

UNHCR's talsmand Charlie Yaxley siger, at lokale fiskere hjalp de overlevende op af vandet. Derefter hjalp den libyske kystvagt de overlevende tilbage til kysten.

