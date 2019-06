15.000 mexicanske soldater skal hindre migranter i at nå USA

Mexico styrker indsatsen ved grænserne, efter at Trump lagde pres på den sydlige nabo for at stoppe migration.

Mexico har indsat knap 15.000 soldater og medlemmer af nationalgarden ved grænsen til USA.

Det oplyser den mexicanske forsvarsminister mandag.

- Vi har en samlet indsættelse, mellem Nationalgarden og hærenheder, på 14.000, næsten 15.000 mand i den nordlige del af landet, siger ministeren, Luis Cresencio Sandoval.

På spørgsmålet om, hvorvidt soldaterne pågriber migranter for at forhindre dem i at krydse grænsen, svarer Sandoval bekræftende, men tilføjer:

- I og med, at migration ikke er en forbrydelse men mere en administrativ overtrædelse, tilbageholder vi dem bare og overdrager dem til myndighederne på det Nationale Institut for Migration.

Hidtil har mexicanske soldater ikke tilbageholdt migranter ved grænsen mod USA.

Folkeretten beskytter migranters ret til at krydse en landegrænse og søge om asyl. I USA har flere domstole fastslået, at dette er en rettighed, som migranterne har, uanset om de krydser grænsen ved en officiel grænseovergang eller ej.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har lagt pres på Mexico for at gøre mere for at stoppe indvandringen til USA.

I sidste måned truede han med at forhøje toldsatserne på alle mexicanske varer, hvis Mexico ikke gjorde mere for at stoppe migranternes færd mod nord.

Trump fik sin mexicanske præsidentkollega, Andres Manuel Lopez Obrador, til at love at styrke grænsekontrollen og tage migranter retur, mens USA behandler deres asylansøgninger.

De to lande indgik en aftale den 7. juni. Her fik Mexico 45 dage til at gøre noget ved indvandringen til USA.

Tidligere på måneden meddelte Mexico, at man ville styrke grænsen mod syd med 6000 nationalgardister.

Men indtil mandag havde regeringen ikke oplyst noget om, hvor stor indsatsen ved den nordlige grænse er.

/ritzau/AFP