152 millioner børn er udsat for tvangsarbejde

Millioner af børn bliver verden over udsat for hårdt fysisk arbejde i stedet for at gå i skole, vurderer FN.

Op mod 152 millioner børn i alderen fem til 17 år vurderes på verdensplan at være udsat for tvangsarbejde i stedet for at gå i skole.

Det oplyser FN's Internationale Arbejdsorganisation, ILO, tirsdag.

Børnene er ofte udsat for hårdt fysisk arbejde, ligesom de arbejder i mange timer ad gangen på fabrikker, i mine eller i marker.

Her risikerer de at blive udsat for giftige gasser og pesticider.

- Deres liv kan være i fare, lyder det fra ILO.

Alene i Columbia estimeres 850.000 børn at arbejde i stedet for at gå i skole. Det oplyser den colombianske regering tirsdag.

I februar sparkede regeringen ellers en kampagne i gang, der skulle være med til helt at udrydde børnearbejde i landet.

Men alene siden marts har agenturet været i kontakt med cirka 5000 børnearbejdere, hvilket er langt højere end forventet.

I Columbia er det forbudt for børn under 15 år at arbejde, og ingen børn og unge må arbejde steder, der udgør en fare for deres helbred eller liv.

- Vi har fundet børn, der tigger, arbejder på markeder, på offentlige pladser, ved trafiklys og på landet, fortæller Karen Abudinen, der er formand for landets agentur for beskyttelse af børn.

Mange af børnearbejderne er venezuelanere, der opholder sig illegalt i landet.

Siden 2013 er landets bruttonationalprodukt blevet halveret, mens valutaen fortsat bliver mindre værd. Derudover lever 80 procent af de i alt 32 millioner indbyggere under fattigdomsgrænsen.

Det har fået knap en million venezuelanere til at flygte ud af landet, herunder størstedelen til Columbia.

Men de, der kommer ind i landet illegalt og uden arbejdsvisum, ender oftest med at blive udnyttet, lyder det i en erklæring fra FN's flygtningeagentur i Columbia.

