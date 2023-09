16-årig dømt til fire år på institution for drab i indkøbscenter

En 16-årig dreng, som likviderede en 31-årig bandeleder i indkøbscentret Emporia i Malmø i august sidste år, fik fredag den hårdest mulige straf på fire års anbringelse i en lukket ungdomsinstitution.

Det er et af de opsigtsvækkende skyderier i Sverige i de seneste år, hvor antallet af skuddrab har sat rekorder.

Den dømte var 15 år, da han begik drabet.

- Hvis han havde været voksen, ville han have fået livstid, konstaterer byretten i Malmø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsvarer Johan Fernvall mente, at en straf på to år ville være nok.

- Min klient er meget, meget ung. Praksis er så, at man ikke går op på den strengest mulige straf. Jeg mener også, at der er formildende omstændigheder, siger han.

Ved skuddrabet 19. august sidste år blev en kvinde hårdt såret. Derfor er den 16-årige også dømt for drabsforsøg. Han er desuden dømt for at have udsat andre for fare, da flere personer var ved at blive ramt af skud.

/ritzau/TT