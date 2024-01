16-årig dræbt i slagsmål i Skåne

En 16-årig dreng døde natten til søndag i Skåne, efter at han var blevet dødeligt såret i et slagsmål i en gangtunnel i den centrale del af byområdet Örkelljunga.

To jævnaldrende drenge mistænkes for drabet. De blev anholdt kort efter slagsmålet på baggrund af vidneudsagn.

Politiet siger, at de ankom til stedet kort efter midnat og fandt den 16-årige alvorligt såret.

- Den 16-årig døde ved ankomsten til sygehuset, siger Thomas Söderberg, vagthavende ved politiregion Syd.

Örkelljunga ligger i den nordlige del af Skåne.

Flere personer befandt sig på stedet - blandt andre den 16-åriges kæreste.

Politiet siger til avisen Sydsvenskan, at drabet ikke er banderelateret.

- Der var tale om noget lokalt. Det vil vi få afdækket under vores efterforskning. Pladsen er afspærret og en kriminaltekniker har undersøgt stedet. En række vidner er afhørt, og politiet har talt med beboerne i området, siger Thomas Söderberg.

Sverige er hårdt ramt af bandekriminalitet, hvilket blandt andet har betydet, at man har undersøgt muligheden for, at militæret kan hjælpe politiet.

I efteråret sagde Sveriges rigspolitichef, Anders Thornberg, at Sverige skal have større fokus på at undgå, at børn bliver en del af bandekriminaliteten.

- Det bliver fremover en hovedopgave for politiet og samfundet at forhindre børn i at begå drab, lød det fra rigspolitichefen.

/ritzau/TT