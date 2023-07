16-årig dreng er tiltalt for drab i svensk shoppingcenter

En 16-årig dreng er fredag blevet tiltalt for et drab i shoppingcenteret Emporia i den svenske by Malmø 19. august sidste år.

Det oplyser anklagemyndigheden i Sverige i en pressemeddelelse.

- Anklageren har rejst tiltale mod den i dag 16-årige dreng, som er mistænkt for drab, tre drabsforsøg, grov overtrædelse af våbenlovgivningen og for at sætte andre folk i fare i Emporia den 19. august sidste år, lyder det.

En 31-årig mand blev dræbt i skyderiet.

Svensk politi har udtalt, at offeret tilhørte banden Satudarah, der angiveligt har været i konflikt med en anden bande i Malmøs kriminelle miljø.

Foruden den dræbte mand blev en tilfældigt forbipasserende kvinde ramt af skud. Hun blev såret, men overlevede episoden.

Den 16-årige dreng, der fredag er blevet tiltalt, blev anholdt cirka ti minutter efter skyderiet.

- Det kan ikke understreges nok, hvor vigtig den hurtige anholdelse af den mistænkte drabsmand har været, siger Hasse Persson, politiets efterforskningsleder, i en pressemeddelelse fra politiet ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Drengen nægtede sig i første omgang skyldig, men to dage efter skyderiet erkendte han både drab og drabsforsøg.

Den svenske anklagemyndighed oplyser fredag, at syv andre personer er anholdt i sagen. De bliver fortsat efterforsket, lyder det.

Skyderiet i Emporia fandt sted cirka halvanden måned efter et skyderi i det danske shoppingcenter Field's i København.

Her blev tre personer dræbt, og adskillige blev såret.

En 23-årig mand blev i denne måned idømt anbringelse på den topsikrede institution Sikringen for drab og drabsforsøg i Field's.

Emporia ligger i den sydlige del af Malmø. Det har ifølge centerets egen hjemmeside omkring 150 butikker, restauranter og caféer.

