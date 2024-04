16-årig dreng sigtes for terror efter knivstikkeri i kirke

I nat var der forlydender om eksplosioner i Iran. Mange spekulerer over, om det mon er Israels modsvar, men detaljerne er for sparsomme til at konkludere noget med sikkerhed. Men her er, hvad vi ved:

Iran indstillede i nat dansk tid al trafik til og fra landets største lufthavn, Imam Khomeini lufthavn i hovedstaden Teheran. Samtidig blev det iranske luftforsvar “aktiveret”. Det skriver Ritzau.

Det skete, efter at der i nat var meldinger om et angreb ved en militærbase i Isfahan-regionen ifølge iranske kilder.

Iran afviser overfor flere medier at kommentere sagen, men to unavngivne amerikanske og israelske embedsmænd fortæller The New York Times, at Israel står bag.

16-årig terrorsigtet efter knivstikkeri i kirke

En 16-årig dreng er nu blevet sigtet for at have begået terror mod en assyrisk-kristen kirke i en forstad til byen Sydney i Australien. Under en gudstjeneste i mandags angreb drengen kirkens biskop med en kniv og sårede i alt fire personer. Det skriver blandt andre nyhedsbureauet AP.

Drengen blev selv såret og modtager behandling på et hospital. Biskoppen fik alvorlige skader, men er i bedring. I går delte han en lydbesked på kirkens sociale medier: “Jeg tilgiver, hvem end der har gjort det”.

Danskerne synger flere salmer

De gamle salmedigteres ord er på flere af danskernes tunger. 28 procent af den danske befolkning har sunget salmer inden for den seneste måned, og for folkekirkens medlemmer gælder det 30 procent. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Kristeligt Dagblad.

Går man bare fem år tilbage, var tallene henholdsvis 21 og 23 procent. Spørgsmålet er, hvordan det kan være, at Grundtvig og Kingo er tilbage. Det kan skyldes det rygstød, som fællessangen fik under corona, men man skal lidt flere år tilbage i tid, hvis man forstå salmesangens tilbagevenden. Det lyder paradoksalt, men måske er en del af forklaringen også, at vi blevet mere ligeglade med teksterne, fortæller en forsker.

Ny ældreform er på plads

Regeringen har de seneste måneder varslet omvæltninger i den danske ældrepleje, og nu er en egentlig reform vedtaget. Plejepersonale skal fritages for bureaukrati og fokusere på omsorg, og ældre skal kende de medarbejdere, der kommer i deres hjem. Sådan lyder et par af de nye tiltag i loven, som blev præsenteret på et pressemøde i går aftes. Ældreplejen skal desuden tilføres en milliard kroner om året indtil 2027, og det er tiltrængt, lyder det fra Ældre Sagen. Men det er næppe nok, mener organisationen.

I går præsenterede ældreminister Mette Kierkgaard (Mod) den nye ældreform, som blev vedtaget af regeringen og en række aftalepartier. Arkivfoto. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

“En milliard kroner er mange penge, men i forhold til de besparelser der har været år efter år i kommunerne på ældreområdet, så skal der meget til at indhente det forsømte,” siger chefkonsulent Per Tostenæs til Ritzau.

Udfordringer på job har betydning for demensrisiko

Jo mere kompliceret dit job er, desto mindre er din risiko for at udvikle demens. Det lyder måske ikke så overraskende, men norske forskere har sat tal på, hvor meget ens jobtype betyder for risikoen for senere at få demens.

Studiet viser, at personer med “mindst mentalt krævende” jobs havde en 66 procent større risiko for at få en “let kognitiv svækkelse” og 31 procent større risiko for at få demens, efter de var fyldt 70 år sammenlignet med dem, der havde de mest mentalt krævende jobs. Det skriver The Guardian. Men. Forskning har tidligere vist, at også din fysiske aktivitet har betydning for demensrisikoen. Så det kan altså betale sig at rejse sig fra kontorstolen.