16-årig dreng sigtet for terror efter knivstikkeri i Sydney

En 16-årig dreng er af australsk politi blevet sigtet for terrorhandling i sagen om et knivstikkeri i en kirke i Sydney.

Det skriver nyhedsbureauet dpa på baggrund af meldinger fra politiet i den australske delstat New South Wales.

Sigtelsen kommer, efter der mandag var et knivstikkeri i det vestlige Sydney.

Her blev fire personer - inklusive en præst - stukket med kniv i kirken Christ The Good Sheperd Church i forstaden Wakeley.

Den 16-årige dreng blev efter hændelsen anholdt.

Politikommissær Karen Webb sagde tirsdag, at drengen angiveligt havde udtalt sig om religion, da han nærmede sig præsten.

- Efter at have overvejet alt det materiale, der foreligger, mener jeg, det var en terrorhændelse.

Torsdag blev han så sigtet for terrorhandling.

Politiet får i en efterforskning af terror ekstra ressourcer til at undersøge, om en gerningsmand har handlet alene eller som del af et bredere netværk, skriver dpa.

Karen Webb har tidligere oplyst, at gerningsmanden var kendt af politiet. Men han var ikke på nogen terrorliste.

De fire forurettede har fået behandling for stiksår, men har ifølge politiet ikke fået livstruende skader.

En 53-årig mand fik betydelige skader omkring hovedet, og en 39-årig mand fik et større sår på skulderen, da han forsøgte at gribe ind over for gerningsmanden.

Den 16-årige dreng blev pågrebet og tilbageholdt af civile på stedet, inden han blev anholdt af politiet. Han blev også selv kørt til et hospital, hvor han opholdt sig under politibevogtning.

Her blev han opereret for skader, som han havde pådraget sig under angrebet.

Bliver den 16-årige dreng dømt for terrorhandling, risikerer han at blvie idømt livsvarigt fængsel.

Knivstikkeriet i kirken skete, blot få dage efter at seks personer blev dræbt i et knivstikkeri i et indkøbscenter i Sydney.

Lørdag blev seks mennesker dræbt med kniv i indkøbscenteret Westfield i forstaden Bondi Junction. Den 40-årige gerningsmand blev skudt og dræbt af en betjent.

/ritzau/