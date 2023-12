To 16-årige fundet skyldige i drab på transkønnet pige i England

To 16-årige er blevet fundet skyldige i drab på den britiske transkønnede pige Brianna Ghey.

Det skriver flere britiske medier onsdag - blandt andet The Guardian og Sky News.

16-årige Ghey blev stukket 28 gange i byen Culceth nær Warrington i England.

De to dømte - som i britiske medier omtales som "Pige X" og "Dreng Y" - blev fundet skyldige af et enigt nævningeting ved Manchester Crown Court.

De var 15 år på gerningstidspunktet.

- Jeg vil være nødt til at give livstid, siger dommer Amanda Yip ifølge nyhedsbureauet AFP.

Endnu er en dato for strafudmålingen ikke blevet meddelt.

- Det, som jeg skal beslutte, er en minimumtid, som I skal afsone, inden det måske overvejes, om I skal løslades, tilføjer dommeren.

Efter drabet blev der afholdt flere mindeceremonier for Ghey, og der var især blandt transkønnede sorg og frygt.

Politiet i Cheshire har dog ifølge avisen The Guardian fra starten sagt, at de ikke mener, at hun blev dræbt, fordi hun var transkønnet.

Ghey havde aftalt at mødes med de to dømte i parken. Hendes lig blev senere fundet af et par, som var ude at lufte deres hunde.

Anklagere har ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt, at Pige X og Dreng Y skrev hundredvis af beskeder til hinanden på tjenesten WhatsApp. Her delte de blandt andet fantasier om drab og tortur.

Pigen har erkendt, at hun nød at se videoer om seriemordere samt om drab og tortur.

- Planlægningen, voldsomheden og alderen på drabsmændene er ikke til at tro, har anklager Ursula Doyle sagt ifølge Reuters.

- Ghey var udsat for et vildt og drabeligt angreb og blev stukket 28 gange ved højlys dag i en offentlig park.

- Pige X og Dreng Y lader til at have haft en dødelig indflydelse på hinanden og at have gjort deres mørke fantasier om mord til virkelighed.

De to nægtede sig skyldige i drabet. De gav hinanden skylden for at have udført drabet, skriver Sky News.

Anklagerne mente, at Dreng Y førte kniven. Imens havde Pige X dog i deres øjne samme grad af skyld, da hun opfordrede til drabet og tog del i planlægningen af det.

