16 betjente såret under coronademonstrationer i Tyskland

Demonstranter er i løbet af weekenden stødt sammen med politiet i flere tyske byer. I alt er mindst 16 politibetjente blevet såret i sammenstødene.

Både lørdag og søndag er demonstranter gået på gaden for at protestere mod landets coronarestriktioner.

Ved en protest i byen Greiz i den centrale del af Tyskland blev 14 betjente såret, da omkring 1000 mennesker havde samlet sig i byen lørdag. Det oplyser politiet søndag.

Demonstranterne forsøgte at bryde gennem politibarrierer, hvorefter politiet svarede igen med peberspray.

I en video, der er blevet lagt på Twitter, kan demonstranter ses kæmpe med politiet i et forsøg på at bryde gennem afspærringen.

To af de sårede betjente bliver betegnet som uarbejdsdygtige, mens en anden betjent kortvarigt var indlagt på hospitalet.

I forbindelse med demonstrationen i Greiz har politiet oprettet 44 straffesager samt 47 sager om lovovertrædelser.

I den vesttyske by Hamm måtte politiet lørdag også standse en demonstration, der på sit højeste talte 550 deltagere.

Ifølge politiet brød deltagerne adskillige regler, og der er blevet indledt en sag mod protestens leder for brud på forsamlingsregler og for at fornærme politiet.

Betjente blev også angrebet under en protest i byen Bennewitz søndag. Her kom to betjente samt to demonstranter lettere til skade. Protesten tiltrak kun 25 mennesker, men det var ikke desto mindre i strid med de nuværende coronaregler.

I den sydvestlige by Reutlingen deltog omkring 1500 mennesker i en demonstration lørdag "for frihed, sandhed og selvbestemmelse".

Demonstranterne bar ikke mundbind eller visir, hvilket fik politiet til at bryde protesten op. Det forhindrede dog ikke flere i at fortsætte, og der blev både antændt bål og fyrværkeri.

Herefter tog politiet hårdere midler i brug med peberspray og politistave.

Derudover var der demonstrationer i byerne Gotha, Plauen, Frankfurt, Stuttgart og Freiburg.

Tyske eksperter har advaret om stigende radikalisering blandt demonstranterne.

Nordrhein-Westfalens indenrigsminister, Herbert Raul, siger også, at højreekstreme grupper i stigende grad overtager coronademonstrationerne til deres egne formål.

/ritzau/dpa