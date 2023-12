16 dræbt i angreb i konfliktpræget del af Nigeria

16 personer er blevet dræbt i et angreb i det centrale Nigeria, hvor sammenstød mellem hyrder og landmænd ikke er usædvanlige.

Det oplyser den nigerianske hær søndag.

Angrebet skete i landsbyen Mushu i delstaten Plateau kort før midnat lørdag. Det er et område, der i årevis har kæmpet med etniske og religiøse spændinger, siger Kaptajn Oya James.

Regionen er på grænsen mellem den nordlige del af landet, hvor de fleste er muslimer, og den sydlige del af landet, hvor de fleste er kristne.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad der har forårsaget angrebet, eller hvem der står bag.

Sikkerhedspersonale er blevet udstationeret for at forhindre yderligere sammenstød i regionen, hvor hævndrab mellem hyrder, der ofte er muslimer, og landmænd, der generelt er kristne, ofte udvikler sig til, at tungt bevæbnede bander udfører angreb på landsbyer.

Delstatens guvernør, Caleb Mutfwang, har fordømt det seneste angreb som værende "barbarisk, brutalt og unødvendigt".

- Præventive tiltag vil blive indført af regeringen for at standse de vedvarende angreb på uskyldige borgere, siger guvernøren.

/ritzau/AFP