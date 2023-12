16 kandidater har ladet sig registrere ved præsidentvalg

I Rusland har 16 kandidater ladet sig registrere som kandidater ved præsidentvalget i marts næste år. Det oplyser den statslige valgkommission i Moskva. Præsident Vladimir Putin ventes at vinde valget uden problemer.

I årevis har de russiske myndigheder presset oppositionspolitikere til at stille op ved valg. Denne tendens er blevet stærkere efter invasionen af Ukraine i februar 2022.

Under et møde med krigsveteraner tidligere i denne måned bekræftede Putin, at han stiller op til en femte periode.

Valget holdes over tre dage fra den 15. marts.

Pamfilova siger, at der også bliver holdt valg i de fire ukrainske regioner, som er delvist besat af russiske styrker i det østlige og sydlige øst Ukraine. Der bliver også holdt valg på Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014.

Det Kreml-venlige Ruslands liberale demokratiske parti nominerede i denne uge Leonid Slutskij, en tidligere embedsmand som forhandlede med Ukraine inden den russiske invasion af landet.

Igor Girkin, den tidligere nationalist, som nu er blevet Putin-kritiker, har også sagt, at han vil udfordre præsidenten. Girkin holdes for tiden i forvaring, mens der forberedes en sag mod ham. Han vil inden længe blive tiltalt for blandt andet ekstremisme.

Valget ventes at blive endnu et rygstød til Putin, som har gjort oppositionen næsten tavs i de to årtier, hvor han har været ved magten.

Den 71-årige præsident er tidligere KGB-agent, som har været ved magten i Rusland som enten præsident eller premierminister.

Aleksej Navalnyj, som af mange anses for at være Putins mest seriøse udfordrer til præsidentembedet, er i færd med at afsone domme på flere årtier i alt.

Navalnyj blev i første omgang dømt for en mindre forseelse, men har siden fået domme for "ekstremistiske aktiviteter". I august i år fik han en tillægsstraf på 19 års fængsel.

