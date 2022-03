16 mennesker er dømt til døden for angreb i Tunesien

I alt var 96 anklaget i en sag om angreb fra Islamisk Stats side i et forsøg på at få fodfæste i Tunesien.

En domstol i Tunesien har dømt 16 mennesker til døden for deres rolle i et blodigt angreb i marts 2016. Det skriver tunesiske medier lørdag.

I alt er 96 mennesker tiltalt i forbindelse med angrebet i 2016 i byen Ben Guerdane tæt ved grænsen til Libyen.

Ud over de 16 dødsdomme, der er afsagt, er der givet fængselsstraffe fra fire år og op til livstid. Nogle få af de tiltalte blev frifundet, skriver tunesiske medier.

Ved angrebet blev syv civile og 13 medlemmer af Tunesiens sikkerhedsstyrker dræbt. Det samme gjorde 55 medlemmer af Islamisk Stats gren i Libyen, der stod bag.

Angrebet var rettet mod tunesisk politi og militær.

Efter at kampene dengang var overstået, sagde de tunesiske myndigheder, at de havde afværget et forsøg fra Islamisk Stats side på at få fodfæste i Tunesien.

I lighed med andre af de lande i Mellemøsten og Nordafrika, der oplevede store omvæltninger under det såkaldte arabiske forår i 2011, var Tunesien ramt af en bølge af angreb fra militante grupper i de følgende år.

Adskillige tunesere rejste til Syrien eller Irak for at slutte sig til Islamisk Stat eller lignende militante islamistiske grupper.

I de seneste år er sikkerheden blevet forbedret i det nordafrikanske land. Men sikkerhedsstyrker kæmper stadig mod jihadistiske grupper nogle steder i landet.

