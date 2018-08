164 er omkommet under oversvømmelser i Indien

Monsunregn har tvunget over 200.000 til at forlade deres hjem i delstaten Kerala i det sydlige Indien.

Mindst 164 mennesker er omkommet under store oversvømmelser i Kerala i det sydlige Indien, hvor monsunregn har tvunget over 200.000 til at forlade deres hjem og søge tilflugt i nødcentre.

Krisen ventes at blive forværret, da vandstanden stadigt er stærkt stigende på grund af voldsom regn.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, ventes at besøge katastrofeområdet inden for kort tid, og regeringen har bedt militæret om optrappe en redningsindsats, hvor der allerede anvendes helikoptere og hundredvis af både.

- Jeg har bedt forsvarsministeriet om flere helikoptere, siger delstatens chefminister, Pinarayi Vijayan, i delstatens hovedstad, Thiruvananthapuram.

Kerala, der er berømt for sine palmestrande og teplantager, bliver hvert år ramt af kraftig monsunregn på denne årstid. Men i år har regnen været særligt voldsom.

Hundredvis af landsbyer er oversvømmet, og situationen har tvunget myndighederne til at aflyse alle fly ind og ud af den oversvømmede region i foreløbig tre dage.

- Vores delstat oplever hidtil uset ødelæggende oversvømmelser. Katastrofen har forårsaget udbredt elendighed og ødelæggelse, sagde Vijayan tidligere på ugen.

Delstaten er hjem for 33 millioner mennesker.

