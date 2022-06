164 lande i WTO indgår aftale mod overfiskeri efter 20 år

De 164 medlemslande i Verdenshandelsorganisationen (WTO) er efter 20 års forhandlinger nået til enighed om en aftale, som forbyder subsidier, der medvirker til overfiskeri.

Handelsministre og andre repræsentanter for medlemslandene kom med bifald og jubelråb, da aftalen blev vedtaget. Det skete tidligt fredag i Genève, hvor fem dage med intense forhandlinger var afslutningen på det langstrakte forløb.

WTO-landene enedes også om aftaler om fødevaresikkerhed, nethandel og coronavacciner.

WTO's generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala siger, at pakken med aftaler har afgørende betydning. Generaldirektøren er nigeriansk-amerikansk økonom og ekspert i international udviklingsøkonom og den første kvinde på topposten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne række af aftaler, som vi er nået frem til, vil gøre en forskel i mange menneskers tilværelse verden over. Den viser, at WTO faktisk er i stand til at håndtere vor tids kriser, siger den 68-årige Ngozi Okonjo-Iweala.

Organisationen har siden 1995 har reguleret verdenshandlen som et forum for aftaler og for afgørelser af stridigheder.

WTO anses for at være en tung organisation, da aftaler forudsætter tilslutning fra samtlige medlemslande.

Forud for møderne i Genève i denne uge var WTO's handelsministre sidst samlet i 2017 i Buenos Aires. Dengang blev der ikke opnået enighed om nogen vigtige aftaler.

/ritzau/Reuters