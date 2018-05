17-årig anholdt i Texas for planer om IS-inspireret masseskyderi

FBI og lokale myndigheder i Texas har efter egne udsagn forhindret et masseskyderi i et storcenter.

Et masseskyderi i et storcenter i Plano, Texas, er ifølge lokale og føderale myndigheder blevet forpurret med en anholdelse af en 17-årig lokal.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge myndighederne har den 17-årige planlagt et angreb med skydevåben på kunder i et lokalt storcenter i midten af maj. Inden da ville den 17-årige rekruttere flere til at deltage i angrebet.

Angrebet var ifølge myndighederne inspireret af Islamisk Stat. Den 17-årige har angiveligt også forberedt "en besked til USA", der skulle offentliggøres efter et angreb og ifølge den 17-årige retfærdiggør et masseskyderi.

Den 17-årige går i high school, der omfatter 7. til 12. klassetrin.

Indtil videre er den 17-årige blevet varetægtsfængslet. Han kan løslades mod kaution på tre millioner dollar - svarende til lidt mere end 16,5 millioner kroner.

Nyhedsbureauet AP skriver, at den nu anholdte skoleelev har brugt mere end 1400 dollar - svarende til omkring 8700 kroner - på våben og andet udstyr til brug under angrebet.

Der er ifølge AP intet i retsdokumenterne, der indikerer, at en forsvarsadvokat er blevet hyret.

Han er anklaget for forsøg på rekruttere til drab og for at fremsætte en terrortrussel. Den første anklage alene kan ifølge AP udløse en dom på livstid i fængsel.

Myndighederne er kommet på sporet af planerne gennem samtaler på internettet mellem den 17-årige og FBI-kilder, skriver avisen Dallas Morning News.

Samtalerne viser ifølge avisen, at målet for angrebet ikke altid var et storcenter. Tidligere talte den 17-årige om at angribe en skole eller hindutempel.

Ifølge avisen skriver den 17-årige i en af samtalerne:

- Jeg gad faktisk godt få en betjent til at overgive sig og smide sit skydevåben. Derefter overhælde ham med benzin og brænde ham. Og filme det.

/ritzau/