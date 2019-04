17-årig anholdt på skole i Flensborg efter trusler om angreb

En 17-årig dreng truede på chat om at slå personer på skole ihjel. Han blev anholdt med flere knive på sig.

Tysk politi kan muligvis have afværget et angreb på en skole i Flensborg.

I hvert fald anholdt politiet onsdag morgen en 17-årig dreng væbnet med knive på en af byens skoler. Det skete, efter at han tirsdag angiveligt havde truet om at slå flere personer ihjel på skolen onsdag.

Det skriver JydskeVestkysten.

Politiet havde fået oplysninger om, at drengen på et chatforum tirsdag fremsatte trusler om et angreb på Eckener Schule i det sydvestlige Flensborg.

Politiet mødte derfor talstærkt op på skolen i byen nær den danske grænse.

Da politiet fik fat i ham, havde han flere knive på sig.

Efter et forhør blev mistanken til drengen styrket, og han blev anholdt, skriver JydskeVestkysten og den tyske avis Bild.

Det fremgår ikke umiddelbart, om drengen er elev på skolen.

/ritzau/