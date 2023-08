17-årig dræbt ved ulykke i fransk forlystelsespark

To personer blev ofre for en ulykke i weekenden i en populær forlystelsespark i Cap d'Agde på den franske Middelhavskyst.

En ung mand på 17 år blev dræbt ved et uheld i en forlystelse, mens en 19-årig kvinde blev hårdt såret.

De to personer ramte under et bungy jump-fald på 60 meter forhindringer - muligvis på grund af kraftige vindstød.

Den 19-årige kvinde er indlagt på et hospital i Montpellier med alvorlige kvæstelser, oplyser statsadvokat Raphael Balland.

Efter ulykken i Luna Park blev fire personer, deriblandt forlystelsesparkens leder, afhørt af politiet som led i efterforskningen af ulykken.

Parken var søndag lukket. Desuden var området omkring forlystelsen, hvor ulykken skete, afspærret af politiet.

Forlystelsen minder om en kæmpemæssig gynge, hvor man efter et fald på 60 meter udløser en pendulbevægelse, hvor der kan opnås en hastighed på 110 kilometer i timen.

Det er ikke den første ulykke i forlystelsesparken.

I 2018 blev to 13-årige kvæstet, da de blev slynget ud af en karrusel. I 2015 blev to personer kvæstet i en såkaldt bungy-kugle.

Frankrig har tidligere på sommeren været ramt af en alvorlig ulykke i en forlystelse.

I Var-regionen længere mod øst på den franske middelhavskyst blev en 35-årig far til en treårig dreng dræbt i et vandland den 31. juli.

Manden blev dødeligt kvæstet, da en oppustelig borg blev blæst 50 meter væk under hård blæst.

