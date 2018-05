17-årig erkender skoledrab i Texas - motiv er fortsat ukendt

Moren til en dræbt elev i Texas siger, at hendes datter afviste mistænkt gerningsmand kort før skoleskyderiet.

Den 17-årige Dimitros Pagourtzis har indrømmet at stå bag et blodigt skoleskyderi på Santa Fe High School i Texas.

Det fremgår af en skriftlig erklæring fra politiet.

- Han (Pagourtzis, red.) gav en udtalelse, hvor han indrømmede at have skudt flere personer på Santa Fe High School med det formål at dræbe personerne, lyder det i politiets erklæring.

Her fremgår det i øvrigt, at den 17-årige dreng gemte et haglgevær og et håndvåben under en frakke, inden han åbnede ild på skolen fredag morgen.

Politiet har endnu ikke fundet et motiv for skyderiet.

En mor til en af de dræbte mener dog, at det kan have noget at gøre med den 17-åriges interesse for hendes datter.

Kort før skyderiet afviste datteren angiveligt Pagourtzis' tilnærmelser og gjorde det klart, at hun ikke var interesseret i ham.

- Han blev mere og mere aggressiv. Hun sagde endelig fra, og det gjorde ham flov, siger moren, Sadie Rodriguez.

En af Pagourtzis' advokater har efterfølgende sagt, at han ikke har hørt om nogen tidligere kontakt mellem Pagourtzis og ofrene.

- Det er nyt for mig, siger advokat Nicholas Poehl, der samtidig understreger, at han har haft travlt med at afvise flere forskellige falske rygter, der har floreret om Pagourtzis' fortid.

Pagourtzis' familie siger lørdag, at den ikke ved, hvad der har forårsaget drengens handlinger. Familien er "trist og rystet" og "lige så chokeret som alle andre", fremgår det af en udtalelse.

- Vi er fortsat usikre på, hvad der skete i tragedien, men hvad vi har hørt fra medierne stemmer ikke overens med den dreng, vi elsker, lyder det.

Ifølge Texas-guvernør Greg Abbott havde Pagourtzis planer om at begå selvmord efter skyderiet. Han skal angiveligt dog have fortalt politiet, "at han ikke havde modet til at begå selvmord".

Ti personer blev dræbt i skydeskyderiet - ni elever og en lærer.

/ritzau/AP