17-årig palæstinensisk protestikon er løsladt fra fængslet

En video af den palæstinensiske teenager Ahed Tamimi gik viralt, da hun slog ud efter israelske soldater.

Den palæstinensiske teenager Ahed Tamimi, som de sidste syv måneder har siddet fængslet for at have sparket og slået ud efter israelske soldater på Vestbredden, er blevet løsladt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Israelske myndigheder kører den 17-årige pige og hendes mor, som også har siddet fængslet for episoden, fra fængslet i Israel til Vestbredden, hvor de bor.

- De har netop forladt fængslet, siger Assaf Librati, der er talsmand for fængslet.

Ahed Tamimi er blevet hyldet som en helt af palæstinenserne, der ser hende som et tappert forbillede i kampen mod Israels besættelse af Vestbredden.

Hendes ansigt er blevet malet på den mur, der afskærer Vestbredden fra Israel.

Anklageren ved den militære domstol i Israel, hvor sagen har været ført, krævede oprindeligt ti års fængsel.

Men i marts 2018 erklærede Ahed Tamimi sig skyldig til gengæld for at slippe med otte måneders fængsel.

Søndag løslades hun dog en måned før tid af administrative årsager, lyder det fra fængslets talsmand.

Det var 15. december sidste år, at den dengang 16-årige palæstinensiske pige stod foran to kampklædte israelske soldater ved sit hjem i landsbyen Nabi Saleh.

Hun havde netop hørt, at hendes fætter var blevet alvorligt såret i hovedet af en gummikugle fra israelske soldater.

Hun krævede, at de to soldater fjernede sig fra familiens grund, og en video viser, hvordan den unge kvinde med det krøllede hår giver en lussing og sparker de to soldater.

Lussingen gik viralt verden over, og da soldater nogle dage senere anholdt Ahed Tamimi i hendes hjem, blev hun et ikon for den palæstinensiske kamp for selvstændighed.

Den unge palæstinenser kommer fra en familie, som alle tager del i kampen for selvstændighed. Hendes far, Bassem Tamimi, var med i den første opstand i 1990'erne mod Israel.

