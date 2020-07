17-årig anholdt for at stå bag stort Twitter-hack

Mediet Twitter har været ramt af et hackerangreb. Flere prominente personligheders konti blev misbrugt.

Amerikanske politi har slået til og anholdt en amerikansk teenager, der anklages for at være hjernen bag det store hackerangreb, som det sociale medie Twitter blev ramt af i midten af juli.

Det oplyser den lokale anklagemyndighed i byen Tampa i Florida ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hackerangrebet gik ud over flere prominent personligheder som Barack Obama, Bill Gates og Elon Musk, hvis profiler blev brugt til at lave et tweet, der skulle lokke brugere til at sende kryptovalutaen bitcoin.

Den 17-årige dreng er blevet arresteret i byen Tampa, siger statsadvokat Andrew Warren. Han uddyber ikke, om den amerikanske teenager handlede alene eller sammen med andre.

- Det var ikke nogen ordinær 17-årig, lyder det fra statsanklageren, som på et pressemøde betegner det som et "meget sofistikeret angreb".

/ritzau/