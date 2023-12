17 kvæstet i togkollision i Italien

Mindst 17 mennesker er kvæstet, efter at to tog søndag er stødt sammen i Italien. Det meddeler redningsmandskab ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ingen af de kvæstede er kommet alvorligt til skade, tyder de første oplysninger på ifølge avisen Corriere della Sera.

Borgmesteren i byen Faenza, der ligger tæt ved ulykkesstedet, fortæller til avisen, at de to tog ikke stødte sammen med fuld kraft.

- Heldigvis har de kvæstede det godt. Det fik ikke alvorlige følger, siger borgmesteren, Massimo Isola.

De to tog stødte sammen på strækningen mellem Bologna og Rimini. Der er omkring 120 kilometer mellem de to byer.

Billeder fra stedet viser et højhastighedstog - Freccia Rossa - med en sammenkrøllet front efter kollisionen med et regionaltog.

Togselskabet Trenitalia meddeler, at ulykken betyder, at flere andre togafgange i regionen er aflyst. Der vil være store forsinkelser for mange andre afgange, skriver Corriere della Sera.

/ritzau/