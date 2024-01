171 Boeing-fly skal være sikre inden de kan flyve igen

De 171 Boeing-fly, der har fået et flyveforbud i USA, skal blive på jorden, indtil den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) kan fastslå, at de kan flyve på sikker vis.

Det oplyser FAA i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyveforbuddet er blevet udstedt, efter at et vindue og dele af væggen på et Boeing-fly fredag aften blev blæst ud under en flyvning mellem de amerikanske delstater Oregon og Californien.

Flyveforbuddet gælder Boeing 737 MAX 9-fly, der flyves af amerikanske luftfartsselskaber, eller som flyves af udenlandske luftfartsselskaber i amerikansk luftrum.

De 171 Boeing-fly skal undersøges for mulige tekniske fejl eller mangler, før de kan komme på vingerne igen.

Ved uheldet fredag blev et vinduesparti blæst ud, kort efter at et Boeing 737 MAX 9-fly var lettet fra Portland i Oregon.

Det havde kurs mod byen Ontario i Californien og befandt sig på det tidspunkt i 4800 meters højde, har Reuters tidligere skrevet. Tilbage var et stort hul i skroget.

171 personer var om bord på flyet, som blev fløjet af Alaska Airlines. Flyets seks mand store besætning iværksatte en nødlanding, og efter 20 minutter var det beskadigede fly tilbage på landjorden.

Ifølge Reuters har der kun været meldinger om få mindre personskader.

Boeing 737 Max 9 har mulighed for at indsætte en ekstra dør midtvejs i flyet, hvis flyet skal have plads til ekstra mange passagerer og derfor har brug for en ekstra nødudgang.

Hvis muligheden ikke benyttes, erstattes hullet i skroget af et sidepanel. Det var sådan et sidepanel, der løsnede sig under lørdagens flyvning.

Hos Boeing bakker man op om beslutningen om at gennemføre inspektioner af de 737 Max 9-fly, der har fået indsat et ekstra sidepanel.

- Sikkerhed er vores topprioritet, og vi er kede af den indvirkning, som denne hændelse har haft på vores kunder og deres passagerer, lød det lørdag i en udtalelse.

Trafikstyrelsen har søndag oplyst til B.T., at flytrafikken til og fra Danmark kan blive påvirket, "da flere andre ikke-europæiske luftfartsselskaber, der flyver fast i Europa, anvender netop denne flytype".

Langt størstedelen af Max 9-flytypen, der anvendes i USA, drives af United Airlines og Alaska Airlines, skriver Reuters.

/ritzau/