28 buspassagerer er dræbt af vejsidebombe i Afghanistan

En vejsidebombe er eksploderet i den vestafghanske provins Farah i Bala Buluk-distriktet, oplyser politiet.

En vejsidebombe har dræbt 28 buspassagerer i Afghanistan onsdag.

Det oplyser Mohibullah Mohib, der er talsmand for politiet i den vestlige provins Farah, til nyhedsbureauet AFP.

Eksplosionen skal være sket på en motorvej i den vestafghanske provins Farah i Bala Buluk-distriktet.

Flere kvinder og børn skulle være blandt de dræbte. Ti personer er derudover blevet såret og er kørt med ambulance til hospitaler i provinsen.

Guvernøren i Farah-provinsen frygter, at dødstallet vil stige, oplyser guvernørens talsmand, Farooq Barakza.

Ingen har endnu taget skylden for angrebet. Det er dog kendt, at Taliban opererer i området, hvor bevægelsen planter vejsidebomber i håb om at ramme regeringstropper eller afghansk militær.

Ifølge politiets talsmand Mohibullah Mohib er det Taliban, der står bag bombningen.

/ritzau/