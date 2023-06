18 civile dræbt i angreb mod marked i Sudan

18 civile blev dræbt, da en markedsplads i Sudans hovedstad, Khartoum, blev ramt af luftangreb og artilleri.

Ud over de dræbte er 106 mennesker blevet såret.

Det oplyser et forbund af menneskeretsadvokater ifølge AFP.

Angrebet fandt sted onsdag. Det var Sudans hær, der stod bag beskydningen, tilføjer forbundet.

Antallet af dræbte og sårede bekræftes af en lokal hjælpegruppe, der organiserer nødhjælp. Gruppen betegner situationen som "katastrofal" og beder befolkningen om at donere blod. Den beder også om hjælp fra læger.

Torsdag fortsætter kampene i og omkring Khartoum. Øjenvidner melder om "tungt artilleri" i den nordlige del af hovedstaden.

Dagen inden indstillede Sudans hær fredsforhandlinger med den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

De to parter har i over seks uger udkæmpet blodige kampe.

Siden kampene begyndte 15. april, er over 1800 mennesker blevet dræbt. Det viser en opgørelse fra Armed Conflict Location and Event Data Project, der indsamler data om verdens konflikter.

Ifølge FN er 1,2 millioner mennesker internt fordrevne i Sudan. Over 425.000 er flygtet til et af Sudans nabolande.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger torsdag, at USA "overvejer skridt, vi kan tage, for at tydeliggøre vores synspunkter over for ledere, der bringer Sudan i den forkerte retning".

Kort efter Blinkens udtalelse meddeler Det Hvide Hus, at USA nu indfører økonomiske sanktioner og visumbegrænsninger for Sudans regering. Det meddeler den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, ifølge Reuters.

En våbenhvile, der var forhandlet på plads mellem Sudans hær og RSF med hjælp fra USA og Saudi-Arabien, er kollapset.

Det er kun to dage siden, at de amerikanske og saudiarabiske mæglere meddelte, at begge sider i konflikten var gået med til at forlænge våbenhvilen med fem dage.

Men hæren trak sig fra aftalen, fordi "oprørerne ikke har implementeret en eneste af af de aftalte betingelser i den kortvarige våbenhvile". Det hævdede en unavngiven embedsmand onsdag.

Vedkommende sagde videre, at RSF har brudt aftaler om at trække sig fra hospitaler og beboelsesbygninger og gentagne gange har brudt våbenhvilen.

Ud over kampene i hovedstaden er der også sammenstød i den vestlige region Darfur.

/ritzau/AFP