18 civile mister livet i to bagholdsangreb i Mali

I sidste måned blev 134 dræbt under massakre i Mali. I denne uge er flere civile dræbt i nyt angreb.

Bevæbnede mænd har onsdag dræbt 18 civile personer i to bagholdsangreb i det vestafrikanske land Mali.

Det oplyser lokale myndigheder til det franske nyhedsbureau AFP sidst på eftermiddagen fredag.

12 personer blev angrebet og dræbt, da de gik ud til et område nær landsbyen Tigula, hvor en soldat forinden var blevet dræbt i en eksplosion.

Da gruppen ikke vendte tilbage, gik seks beboere fra samme lokalområde ud for at lede efter de andre. De blev angrebet af samme bevæbnede gruppe.

- Efter at have hørt en eksplosion gik landsbyboerne ud i området. Her slog terroristerne til og henrettede dem, siger en højtstående embedsmand i kommunen, hvor Tigula hører til.

En anden kommunal kilde har også overfor AFP bekræftet, at 18 personer har mistet livet nær landsbyen.

I marts mistede 134 mennesker livet under en massakre i en landsby i det centrale Mali. Ofrene, der er muslimer, blev skudt og hakket ihjel med macheter.

Angrebet fandt sted nær grænsen til Burkina Faso. Området har været skueplads for hyppige sammenstød mellem forskellige familieklaner.

Massakren fandt sted, mens en delegation fra FN's Sikkerhedsråd var på besøg i Sahel-regionen vest for Bankass.

Det er ingen meldinger om, at de to hændelser har noget med hinanden at gøre. Jihadister er vundet frem i det centrale Mali i løbet af de seneste fire år.

