18 delstater støtter op om Montanas forbud mod TikTok

18 delstatslige justitsministre i USA har mandag sagt, at de støtter delstaten Montanas forbud mod at lade techgiganter som Apple og Google tilbyde TikTok-appen i app storen på deres deres telefoner og tablets.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Montana, som ligger i den nordlige del af USA, vedtog tidligere på året en ny lov, som gør, at TikTok fra næste år ikke må kunne findes på ens telefons eller tablets app store. Loven blev næsten øjeblikkeligt udfordret af både TikToks kinesiske ejerselskab, ByteDance, og adskillige brugere af appen, som mente, at loven var på kant med deres rettigheder.

De delstatslige justitsministre, som er ført an af Jason Miyares, justitsminister for delstaten Virginia, vil have retten i Montana til at afvise lovens udfordrere og lade loven træde i kraft 1. januar 2024 som planlagt.

I maj underskrev Montanas guvernør, Greg Gianforte, en lov, der gør den kinesisk ejede app forbudt i delstaten fra 1. januar 2024.

Montanas guvernør sagde i den forbindelse, at den nye lovgivning vil beskytte delstatens borgere mod overvågning fra det kinesiske kommunistparti.

"For at beskytte Montana-borgernes personlige og private data fra Det Kinesiske Kommunistparti har jeg forbudt TikTok i Montana", skrev han på det sociale medie Twitter.

Det blev umiddelbart efter udfordret af fem brugere, som alle lever af at lave videoer til TikTok. Brugerne argumenterede for, at forbuddet for det første er en ulovlig indgriben i ytringsfriheden. Desuden sagde de, at Montana ikke har mandat til at udøve magt over emner, der relaterer sig til national sikkerhed.

Flere amerikanske lovgivere ønsker et landsdækkende forbud mod TikTok på grund af bekymringer om potentiel indflydelse fra den kinesiske regering på platformen. TikTok har gentagne gange afvist, at det deler data med den kinesiske regering.

/ritzau/