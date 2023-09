18 dræbt under skudveksling med politi i Sydafrika

Sydafrikansk politi har under en skudveksling dræbt 18 personer, som var mistænkt for forskellige typer kriminalitet.

Det oplyser politiet lørdag.

De dræbte var ifølge myndighederne medlemmer af et kriminelt netværk, som blandt andet var mistænkt for at stå bag et røveri af en pansret pengetransport.

Skudvekslingen skete fredag, da politiet ankom til en bygning i Makhado i den nordlige del af landet, hvor den kriminelle bande holdt til. Politifolkene siger, at de blev mødt med skud, og at de besvarede ilden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I samme øjeblik politiet nærmede sig stedet, blev der åbnet ild af de mistænkte. Politifolkene besvarede ilden.

- 16 mænd og to kvinder blev dræbt, hedder det i en presseerklæring fra politiet.

En politibetjent blev hårdt såret under skudvekslingen, som varede omkring 90 minutter. Det siger en topleder fra den sydafrikanske politistyrke i Makhado i Limpopo-provinsen Fannie Masemola.

Provinsen ligger omkring 400 kilometer nordøst for Johannesburg, som er Sydafrikas største by.

Fire andre mistænkte blev pågrebet et andet sted, oplyser politiet.

Politiet skal have overvåget banden i flere døgn. Røveriske overfald på pengetransporter sker relativt hyppigt i Sydafrika. Normalt er gerningsmændene svært bevæbnede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet siger, at de har beslaglagt syv automatvåben og ti køretøjer efter skudvekslingen.

Banden var mistænkt for røverier i mindst tre af Sydafrikas provinser.

Politiets efterretningstjeneste i landet havde overvåget netværket siden januar.

Sidste år blev ti mistænkte dræbt under en skudveksling med politiet forud for et røveri, som de var mistænkt for at ville begå.

/ritzau/AFP