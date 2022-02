18 er døde efter kraftigt regnvejr nær Rio de Janeiro

Den historiske by Petropolis nord for millionbyen Rio de Janeiro fik tirsdag en måneds regn på tre timer.

Jordskred og oversvømmelser forårsaget af kraftig regn har tirsdag kostet 18 mennesker livet i en turistby nord for Rio de Janeiro.

Det oplyser brandvæsnet i den brasilianske millionby ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Indtil videre er 18 dødsfald forårsaget af jordskred og oversvømmelser blevet bekræftet de seneste timer, lyder det i en udtalelse.

Brandvæsnet oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at over 180 soldater arbejder i området omkring byen Petropolis.

Byen ligger cirka 68 kilometer nord for Rio de Janeiro i et bjergrigt område. Den er kendt for at være stedet, hvor Brasiliens sidste kejser Pedro II er begravet.

Ifølge AP er der udbredt bekymring for, at dødstallet kan stige yderligere, i takt med at redningsarbejdet skrider frem.

Brandvæsnet i Rio de Janeiro oplyser, at området omkring Petropolis tirsdag fik næsten 25,8 centimeter regn på tre timer. Det er lige så meget som de seneste 30 dage tilsammen.

Billeder på sociale medier viser ifølge AP, hvordan biler og huse er blevet revet med af jordskred. Vand kan også ses løbe gennem gaderne i Petropolis og flere nærliggende byer.

Borgmesterens kontor i Petropolis oplyser, at kraftig regn har efterladt et "stort antal ofre", og at redningsarbejdet fortsat er i gang.

I 2011 mistede hundredvis af mennesker livet i regionen efter et lignende uvejr.

På Twitter skriver Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, at han har beordret sine ministre til at sende hjælp til området.

- Må gud trøste ofrenes familiemedlemmer, skriver præsidenten også.

Bolsonaro er i disse dage på besøg i Rusland for at mødes med landets præsident, Vladimir Putin.

