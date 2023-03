18 lande vil købe ammunition - Danmark står udenfor lidt endnu

17 EU-lande og Norge har mandag underskrevet en aftale om fælles indkøb af ammunition til Ukraine.

Indkøbene skal ske via Det Europæiske Forsvarsagentur. Dermed kommer EU nu til at spille en større rolle i de europæiske landes forsvarsindkøb, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, der leder forsvarsagenturet.

- Ved at indkøbe sammen vil vi kunne levere mere og hurtigere til Ukraine. Vi bryder endnu en gang et tabu og frigør potentialet i EU-samarbejdet om fælles indkøb, siger Josep Borrell.

EU's udenrigschef har i lang tid kæmpet for at få EU-landene til at lave flere forsvarsindkøb sammen. Over de næste tre år ventes de 27 EU-landes forsvarsbudgetter tilsammen at blive øget med yderligere 500 milliarder kroner.

Og de penge bør i langt højere bruges på koordinerede fællesindkøb, så der spares penge. Og så EU-landenes forsvar kan arbejde bedre sammen, har det gang på gang lydt fra Borrell.

Selv om Danmark også ønsker at hjælpe Ukraine, så har den danske regering ikke underskrevet aftalen. Ifølge Ritzaus oplysninger skyldes det, at Danmark endnu ikke er med i Det Europæiske Forsvarsagentur.

Først torsdag i denne uge skal Folketinget stemme om beslutningsforslaget, der afgør, om Danmark kommer med i Det Europæiske Forsvarsagentur. Forslaget ventes at blive vedtaget.

Dermed vil der været åbent for, at Danmark kan tilslutte sig aftalen.

- Flere medlemsstater har allerede givet udtryk for, at de har til hensigt at tilslutte sig initiativet snart efter nationale procedurer, oplyser Det Europæiske Forsvarsagentur.

Danmark har dog også undersøgt den anden mulighed, der lige nu er på bordet: et fælles indkøb med Tyskland og andre lande. Det oplyste den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, mandag.

- De første partnere, der er interesserede, er Danmark og Holland. Men vi er også klar til at åbne for andre lande, siger Boris Pistorius.

Danmark er dog endnu ikke kommet med en officiel melding om ammunitionsindkøb med Tyskland. Derfor skal den tyske melding ifølge Ritzaus oplysninger mest tages som udtryk for, at Danmark undersøger mulighederne.

Det sker på et tidspunkt, hvor EU-landene hastigt er i færd med at optrappe indkøb og produktion af ammunition både til egne lagre og til Ukraine.

I første omgang er målet at sikre én million 155 millimeter-artillerigranater til Ukraine. De er ifølge Ukraine afgørende for at kunne klare opslidningskrigen mod Rusland.

EU-landene tog mandag et stort skridt mod at indfri Ukraines ønske. På et møde blandt EU-landenes udenrigs- og forsvarsministre var der enighed om at afsætte to milliarder euro svarende til godt 15 milliarder kroner til formålet.

EU-landene skal så efter planen selv levere yderligere to milliarder euro, når de køber ammunitionen.

De i alt fire milliarder euro - svarende til omkring 30 milliarder kroner - vurderes at være nok til det enorme indkøb af artilleri-ammunition.

