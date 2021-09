19 minearbejdere er omkommet i kulmine i Kina

19 personer, som har været indespærret i en kulmine i det nordvestlige Kina i en måned, er blevet fundet døde.

Det er sket efter en omfattende redningsindsats, rapporterer statslige medier.

Kulminen i provinsen Qinghai i den nordvestlige del af Kina kollapsede pludselig i midten af august, hvor 21 arbejdere blev spærret inde.

Nogle dage efter ulykken blev to personer bjærget op fra den kollapsede del af minen. En af dem overlevede.

De resterende var det ikke muligt at redde, selv om over 1000 personer blev sat ind i en redningsindsats.

Da redningshold omsider nåede frem til de indespærrede, var de alle døde. Ingen af dem havde synlige skader, oplyser redningsmandskab til lokale tv-stationer.

Minen ligger i over 3800 meters højde på "Verdens Tag" på det Quinhai-Tibetanske Plateau. Det er et tyndt befolket område med et hårdt klima.

Kinas kulminer rangerer blandt verdens farligste, og mineulykker forekommer ofte. Sikkerheden i mineindustrien er dårlig, og sikkerhedsforskrifter er mangelfulde og overholdes ikke.

I januar blev 11 af 22 indespærrede minearbejdere reddet ved en dramatisk redningsaktion i provinsen Shandong i det østlige Kina, efter at de havde været indespærret i to uger hundredvis af meter under jorden.

En eksplosion i den samme provins kostede 10 mennesker livet i februar.

Kul som energikilde spiller en vigtig rolle i Kinas økonomiske udvikling. Kina er både verdens største producent og forbruger af kul.

/ritzau/AFP