19 personer er omkommet i bygningsbrand i New York

Mindst 19 personer er omkommet efter en brand i en lejlighedsbygning i New York-bydelen Bronx i USA.

Det oplyser borgmester Eric Adams.

Ifølge nyhedsbureauet AP er ni af de omkomne børn.

- Vi ved, at vi har 19 personer, der er bekræftet døde, samt adskillige andre, der er i kritisk tilstand, siger Eric Adams til CNN.

- Det her er et forfærdeligt og smertefuldt øjeblik for New York, og branden vil medføre smerte og fortvivlelse i vores by. Det her bliver en af de værste brande i vores historie.

Inden det foreløbige dødstal blev offentliggjort, var meldingen, at i alt 63 personer var kommet til skade, hvoraf 32 var kørt på hospitalet med livstruende skader.

Branden startede omkring klokken 11 lokal tid i en toetagers lejlighed på anden sal. Siden spredte røgen sig til alle 19 etager, oplyser Daniel Nigro, chef for byens brandvæsen, ifølge New York Times.

- Brandfolk fandt ofre på alle etager på trapperne, siger Daniel Nigro.

I alt var 200 brandfolk til stede for at få slukket flammerne. Årsagen til branden kendes ikke på nuværendes tidspunkt.

Men ifølge brandchefen har røgen kunnet sprede sig, fordi døren til lejligheden, hvor branden begyndte, formentlig stod åben.

Daniel Nigro fortæller videre, at det er over 30 år siden, at en brand har kostet så mange liv i New York.

En beboer i bygningen fortæller til New York Times, at hans lejlighed på tredje etage blev fyldt med røg på kort tid.

- Vi forsøgte bare at trække vejret, siger Wesley Patterson til avisen.

Sammen med sin kæreste og sin bror lykkedes det Patterson at komme ud af et vindue med hjælp fra brandfolk.

De forsøgte inden at flygte ud ad hoveddøren, men i stedet kom der bare mere røg ind i lejligheden.

For blot fire dage blev USA ligeledes ramt af en voldsom bygningsbrand i Philadelphia. Her omkom 12 personer heriblandt otte børn.

