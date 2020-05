19 sømænd dør i missilulykke under iransk militærøvelse

Et iransk skib blev søndag ved et uheld ramt af et iransk missil under øvelse i Omanbugten.

En missilulykke i Omanbugten har kostet mindst 19 sømænd livet.

Det oplyser det iranske militær i en udtalelse mandag. Meldingen kommer efter flere ubekræftede meldinger om en ulykke i området.

Der var tale om egenbeskydning, da et iransk missil ramte et iransk skib under en øvelse. Ud over de døde er 15 personer blevet kvæstet i ulykken.

Det er et støtteskib ved navn "Konarak", der blev ramt af et missil fra skibet "Jamaran". Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim.

Iranske styrker holder jævnligt øvelser i området.

Omanbugten grænser op til Hormuzstrædet mellem Oman og Iran i Mellemøsten. Hormuzstrædet er et følsomt område, hvor omkring en femtedel af verdens olie bliver transporteret med skibe.

Der har også været store spændinger mellem Iran og USA i området.

De er taget til siden 2018, hvor USA trak sig fra en stor atomaftale med Iran fra 2015 og i stedet genindførte sanktioner mod landet.

Fjendskabet mellem Iran og USA kulminerede i begyndelsen af 2020, da amerikanerne dræbte den iranske militærleder Qassem Soleimani i et droneangreb. Soleimani var en af de mest magtfulde mænd i Iran.

Iran svarede igen ved at affyre adskillige ballistiske missiler mod luftbasen Ain Al-Asad i det vestlige Irak. Også en luftbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af landet blev beskudt af iranerne.

Dengang talte Iran også om Hormuzstrædet som et muligt mål.

- Hormuzstrædet er et vigtigt sted for Vesten, og mange af USA's skibe krydser strædet. Vigtige amerikanske mål er blevet identificeret af Iran i regionen for lang tid siden, lød det i januar fra Gholamali Abuhamzeh, en regional leder fra Irans Revolutionsgarde.

/ritzau/Reuters