20-årig tilstår drab på otte ved masseskyderi i Serbien

En 20-årig serbisk mand har tilstået at have dræbt otte personer i masseskyderi torsdag. Det oplyser anklagere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Foruden de otte dræbte blev 13 såret. Blandt de dræbte var blandt andet en politibetjent og hans søster, skrev CNN fredag.

Serbien er lige nu i chok efter to masseskyderier, der begge har fundet sted i den forgangne ude. Det første skete onsdag på en skole i hovedstaden Beograd. Her mistede ni personer livet.

Det andet skete torsdag i en landsby udenfor Beograd. De mistænkte gerningspersoner fra begge sager er i politiets varetægt.

Ifølge en udtalelse, som Reuters har set, fremgår det, at manden har tilstået, at han har dræbt et antal af personer på tre forskellige lokationer nær byen Mladenovac torsdag med automatisk riffel for at "intimidere befolkningen på de steder".

Mladenovac ligger cirka 60 kilometer syd for Beograd.

Den 20-årige er mistænkt for drab af særlig grov karakter samt ulovlig fremstilling og besiddelse af våben og eksplosive materialer. Han er også mistænkt for kidnapning.

Efter skyderiet torsdag tvang den 20-årig en taxachauffør til at køre ham til byen Kragujevac, hvor han herefter blev anholdt fredag.

Ifølge det statslige serbiske medie RTS havde den formodede gerningsmand været involveret i et skænderi eller et opgør i en skolegård forud for skænderiet.

Han forlod stedet på et tidspunkt torsdag aften, men vendte senere tilbage bevæbnet med en pistol og et gevær. Her begyndte han ifølge RTS' oplysninger at skyde mod tilfældige, mens han kom kørende i en bil.

Tidligere forlød det, at han var steget ud af bilen, inden han affyrede skud.

Foruden de otte dræbte blev 14 såret. Heriblandt en politibetjent.

Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, kalder i en tale hændelsen for "et terrorangreb", skriver Reuters. Han fortæller, at gerningsmanden bar en T-shirt med neonazistiske symboler.

