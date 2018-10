20 kvæstet i Rom - de fleste russiske fodboldfan

En video på Sky TG24 viser elevator med omkring 20 accelerere meget hurtigt.

Ved et uheld med en elevator i Roms metro er omkring 20 personer blevet kvæstet - de fleste af dem russiske fodboldtilhængere.

En video på Sky TG24 viste tirsdag aften optagelser af elevatoren, som pludselig accelererede meget hurtigt, og de mennesker, der var i den, faldt om oven på hinanden.

De dramatiske optagelser viser folk fra en anden elevator ile til at for hjælpe med at trække de kvæstede fri.

De lokale myndigheder angiver antallet af kvæstede til 20 - overvejende russere, som er i Rom for at overvære en Champion's League kamp mellem CSKA Moskva og Roma.

Uheldet er sket på en metrostation nær den centrale togstation Termine.

/ritzau/AP