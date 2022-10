20 personer dræbt i busulykke i Colombia

Mindst 20 personer er lørdag dræbt i en busulykke i sydvestlige Colombia. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Yderligere 15 personer meldes kvæstet. Blandt dem skulle være en treårig pige og en otteårig dreng.

Bussen var på vej til byen Cali fra havnebyen Tumaco. Ulykken skete cirka 320 kilometer fra slutdestinationen.

- Desværre er der 20 mennesker, som er døde, siger Albertland Agudelo, der er politikaptajn ved færdselspolitiet i Narino, som er det departement i Colombia, hvor ulykken fandt sted.

Politiet efterforsker, om det kan være en "mekanisk fejl på bremsesystemet", lyder det i en meddelelse fra politiet. Den første rapport lød, at føreren mistede herredømmet over bussen, da den kom ud af et sving i et tåget område.

Det tog politiet ni timer at få bussen rejst op, reddet de kvæstede og bjærget de døde. Billeder fra stedet viser, hvordan bussens tag er bukket sammen.

Desuden lå bussen faretruende tæt på en stejl afgrund.

