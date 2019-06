20 personer er savnet efter fund af båd med migranter

49 personer var om bord på en båd med migranter, der drog ud fra Marokkos kyst tirsdag. 20 personer er savnet.

Mindst 20 personer er savnet, efter at et passagerskib fandt en båd med migranter ud for Spanien.

Båden blev fundet onsdag eftermiddag drivende rundt i Middelhavet, og 27 personer blev reddet fra båden, skriver nyhedsbureauet Reuters. Seks af dem er blevet fløjet til et hospital i byen Almeria i Spanien.

Spanske redningstjenester er natten til torsdag dansk tid i gang med at lede efter de minimum 20 resterende personer.

Båden med migranter har været meldt savnet siden tirsdag, efter at den drog ud fra Marokkos nordøstlige kyst med 49 personer om bord.

Ifølge en talsperson fra Spaniens kystvagt var to kvinder og en pige blandt de reddede, skriver nyhedsbureauet AFP.

Redningstjenesterne fandt ingen personer i vandet omkring båden, tilføjer talspersonen.

Ifølge Helana Maleno fra den humanitære organisationen Walking Borders er de savnede personer druknet. Det skriver Maleno på Twitter.

- I dag druknede 22 personer. De var om bord på en båd, som vi alarmerede om tirsdag. De druknede, fordi ingen tog sig af dem, skriver hun.

Antallet af ankomster via havet fra Mellemøsten eller Afrika er faldet fra over en million i 2015 til lidt over 140.000 i 2018, viser nye tal fra FN.

Færre end 23.000 migranter har nået Europa til havs i år.

Flere menneskerettighedsgrupper har på det seneste kritiseret EU for at overtræde internationale love med sit tiltagende restriktive syn på immigration og bedt EU om at højne antallet af søredninger.

/ritzau/