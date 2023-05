200 betjente i Texas jager mand mistænkt for at skyde naboer

Mere end 200 politibetjente i den amerikanske delstat Texas leder søndag lokal tid efter en mand, der er anklaget for at dræbe fem naboer i byen Cleveland.

Den 38-årig mand anklages at have skudt mod sine naboer, efter at de fredag aften bad ham stoppe med at skyde med sit semiautomatiske våben, fordi det holdt deres baby vågen.

Blandt ofrene er en otteårig dreng.

- Lige nu har vi ingen spor, siger James Smith, der leder efterforskningen for FBI, til journalister søndag.

Sheriffen i San Jacinto County, Greg Capers, siger, at over 200 betjente går dør-til-dør og leder efter den mistænkte eller nogle tips for at finde ham.

Myndighederne udlover en dusør på 80.000 dollar for oplysninger, der fører til anholdelsen af den 38-årige.

80.000 dollar svarer til omkring 540.000 kroner.

Politiet modtog fredag aften klokken 23.51 en anmeldelse fra et hjem i Cleveland, der ligger 72 kilometer fra Houston.

Sheriffen sagde lørdag, at den mistænkte fredag aften var gået uden for sit hus, hvor han stod og skød i sin have.

Da gik et af ofrene ud for at bede ham om at stoppe, fordi han forsøgte at få sin baby til at sove.

Begge parter gik efterfølgende ind i hver deres hus.

De 38-årige skulle efterfølgende have ladt sit våben og være gået ind i naboens hus, hvor han begyndte at skyde.

Greg Capers siger, at de fleste af ofrene var blevet skudt i hovedet - nærmest som en likvidering. De fem ofre var fra Honduras.

Ofrene var i alderen fra 31 til 8 år gamle. De boede alle i nabohuset, men var ikke alle i familie med hinanden.

Politiet oplyser, at det før er blevet kaldt til den 38-åriges hus på grund af klager over, at han affyrede våben i sin have.

Masseskyderier er blevet en hverdagshændelse i USA. Indtil videre har der i år været 176 af slagsen. Det er det højeste tal i den periode siden 2016 ifølge nonprofitorganisationen Gun Violence Archive.

Organisationen definerer et masseskyderi ved en hændelse, hvor fire personer bliver dræbt eller såret af skud.

