200 kister fra italiensk kirkegård styrtede i havet

Brandmænd er sat ind i eftersøgningen af nedstyrtede kister og jordiske rester efter mennesker

Omkring 200 ligkister styrtede sammen med klippestykker og træer i havet, da store dele af en kirkegård i en af Italiens kystbyer mandag blev ødelagt ved et jordskred.

- Eftersøgningen efter de jordiske rester af mennesker fortsætter i havet neden for det sted, hvor kirkegården lå, siger Francesco Olivari, borgmesteren i den lille by Camogli på kysten i regionen Ligurien nær Genova.

Brandmænd og redningshold er sat ind eftersøgningen af de nedstyrtede kister og de jordiske rester efter mennesker.

Ifølge nyhedsbureauet Ansa er indbyggerne chokerede, efter at deres kirkegård pludselig styrtede sammen mandag, og de stod og så ned på jordmasserne på stranden og flydende kister i havet neden for deres landsby.

Kirkegårdsgartnere siger, at de hørte et kæmpemæssigt brag, da den ydre mur og en stor del af kirkegården styrtede i havet og ned på klippekysten.

- Op mod 200 kister og andre dele fra gravstederne kan være styrtet i havet, rapporterer lokale medier.

Årsagen til jordskreddet i regionen nær Genova, som normalt er et populært turistmål, er uklar.

Olivari siger, at der i de seneste år har været mange voldsomme regnskyl i området. De kan have ændre undergrunden.

Ingen personer kom noget til og nærliggende bygninger er uden for fare.

Camogli er en historiske havneby med en middelalderlig borg. Et renoveringsarbejde i byen blev indstillet i weekenden, da der blev opdaget store sprækker i klipper på kysten.

- Et skred som dette er meget svært at spore og forudsige, siger Olivari. Han påpeger, at hele området kan blive udsat for denne type af skred.

