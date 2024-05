200 mennesker er druknet under oversvømmelser i Afghanistan

Voldsomme oversvømmelser har kostet mindst 200 mennesker livet i det nordlige Afghanistan.

Det oplyser FN's Migrationsorganisation (IOM).

Oversvømmelserne er opstået efter et voldsomt regnvejr fredag, som især gik hårdt ud over Baghlan-provinsen.

Tusindvis af huse er blevet ødelagt i Baghlan-provinsen i forbindelse med oversvømmelserne, oplyser IOM.

Fredag aften var meldingen, at mindst 50 personer var druknet i vandmasserne. Det tal er lørdag morgen blevet opjusteret.

Sikkerhedsstyrker fra den afghanske hær og politiet blev fredag sendt til Baghlan-provinsen for at hjælpe med at redde nødstedte afghanere og lede efter overlevende under mudder og murbrokker.

En talsmand for Taliban-regeringen i Afghanistan bekræfter lørdag på det sociale medie X, at "hundredvis af vores medborgere er omkommet under disse katastrofale oversvømmelser".

Oversvømmelserne har ramt flere provinser. I Takhar-provinsen i det nordlige Afghanistan er der registreret mindst 20 omkomne.

Og i provinserne Badakhshan, Ghor og Herat har det voldsomme regnvejr forvoldt omfattende materielle skader.

Det afghanske forsvarsministerium oplyser, at redningsarbejdere er sendt ud til alle de berørte områder for at redde kvæstede og strandede afghanere.

Siden midten af april har der flere gange været oversvømmelser i Afghanistan.

Landet har haft en relativt tør vinter, hvilket har gjort det sværere for jorden at absorbere nedbør, og dermed er risikoen for oversvømmelser øget.

Afghanistan er et af verdens fattigste lande. Det er samtidig et af de lande i verden, der er mest sårbare over for klimaforandringer, som blandt andet udmønter sig i voldsomme regnskyl.

